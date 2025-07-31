На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Дениса

Фото, видео: 5-tv.ru

Мальчик страдает от множественных опухолей головного мозга.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня День добрых дел на Пятом канале. И мы с вами можем помочь шестилетнему Денису из Екатеринбурга. У мальчика множественные опухоли в голове.

Из-за этого его мучают частые судороги, он не может самостоятельно ходить, есть и заниматься привычными для нас делами. Развитие ребенка остановилось. Лекарства уже не помогают. Требуется дорогостоящее обследование и операция на головном мозге.

Помочь семье собрать деньги — а это 2 500 000 миллиона рублей — можем мы с вами. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7535 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Денису — шесть лет. Он мог бы готовиться к школе и гонять мяч с друзьями во дворе. Но по развитию он, как десятимесячный малыш. Ребенок стал заложником своей болезни. У мальчика — тяжелая форма эпилепсии.

«У него постоянные приступы, из-за приступов он не спит по ночам. Приступы настолько сильные, что ребенок просыпается и не может долго уснуть. Он боится, пугается своего состояния», — рассказывает Юлия Давыдовская, мама Дениса.

Судороги с потерей сознания случаются иногда по несколько раз в день. Это происходит из-за многочисленных опухолей в головном мозге. Объемные образования врачи заметили, когда Денису было три месяца. Хотя и беременность, и роды у мамы были благополучными.

«Наши врачи лечащие поняли, что у него много признаков туберозного склероза. Туберозный склероз — это генетическое заболевание редкое, оно провоцирует рост опухолей: в голове, сердце и почках», — продолжает рассказ о сыне Юлия Давыдовская.

Денис способен осваивать новые навыки, но после каждого приступа все забывает. Тем не менее, мальчик очень хочет жить. Он любит слушать музыку, рисовать, лепить. Старательно тренируется, занимается плаванием, как может.

А родители и врачи готовы бороться за его жизнь. Все виды противоэпилептических препаратов за шесть лет уже перепробованы — они не купируют судороги. Но Денису в силах помочь операция. Перед ней необходимо тщательно изучить опухоли с помощью инвазивного хронического ЭЭГ-мониторинга.

«Денису будет проведено длительное предхирургическое обследование с установленными электродами, после чего, поймав множество его эпилептических приступов, непосредственно из толщи мозга, мы сможем нарисовать карту операции, и после этого нейрохирург с точностью до миллиметра сможет удалить этот участок», — объясняет невролог-эпилептолог Владимир Соловьев.

Операция вряд ли полностью избавит Дениса от приступов, но сможет уменьшить их количество и интенсивность. Юлия Давыдовская надеется, что после операции сын сможет развиваться, осваивать навыки и жить с ними дальше, не теряя после приступов.

Это дорогостоящее хирургическое лечение стоимостью 2 500 000 рублей семье с ипотекой и одним работающим родителем не потянуть. Но помочь можем мы с вами. Чтобы у этого улыбающегося мальчика были свои, такие маленькие, но важные победы: научиться ходить, жевать, уверенно держать предметы и понимать каждое слово своей мамы.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Денису, обратившись напрямую в благотворительный фонд.