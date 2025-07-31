«Недоволен весом»: рэпер Гуф сделал замечание своей невесте

Фото: Telegram/3Kitana69/PhuketikRaya

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Избранница артиста решила взяться за себя, чтобы снова ему понравиться.

Невеста рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) Разият Салахова рассказала подписчикам своего Telegram-канала, что перестала ему нравиться. Точнее, фигура блогера больше не устраивает ее избранника. По словам девушки, излишняя худоба стала причиной недовольства.

По словам Салаховой, в последнее время, даже одежда размера S (российский 42-й) стала ей велика. Очередная доставка интернет-заказа разочаровала — вещи слишком большие. Блогер решила брать ситуацию в свои руки и набирать сантиметры вокруг талии, чтобы снова нравиться жениху.

«Алексей недоволен моим весом. Нужно поправляться», — написала она под фотодоказательством своей худобы.

Фолловеры поддержали Салахову, но все по-разному. Одни считают, что ее формы идеальны, а мнение рэпера нужно учитывать в последнюю очередь. Главное, что думает и как чувствует себя сама девушка. А одежду можно и перезаказать — на размер поменьше. Другие согласились с Гуфом и посоветовали Разият набрать пару килограммов.

Фигура Разият Салаховой, от которой Гуф не в восторге. Фото: Telegram/3Kitana69/PhuketikRaya

Алексею Долматову 45 лет, и он уже два раза был женат. Первой супругой стала Айза-Лилуна Ай, они развелись в 2014-м, есть общий сын Сами. Также рэпер признавался, что у него есть еще один сын, который старше Сами. Три года он встречался с певицей Кети Топурия, но до свадьбы не дошло. В 2021-м женился на модели Юлии Королевой, в браке появилась дочь Тина. В 2023-м после серии скандалов и пугающего рецидива наркозависимости Королева подала на развод.

Новой молодой избраннице Гуф сделал предложение почти год назад. Но с бракосочетанием, как и с материнством, Салахова не спешит. Она подружилась с 15-летним Сами, но как обстоят дела с Айзой, которая не исчезла из жизни рэпера после расставания? И, к слову, однажды даже ненадолго возобновляла отношения… Ранее 5-tv.ru объяснял, почему невеста Долматова не ревнует его к бывшей.

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