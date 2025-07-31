Шоу-бизнес 19
«Счастья хочется!»: звезды на красной дорожке сериала «Три сестры»
Диалоги про отношения согрели пирог не с пустой начинкой, и теперь селебрити для нас — сестрички и братишки, которые наконец сняли маски!
Ох, и не до Чехова было в театре на Цветном на премьере многосерийной комедии «Три сестры»! Весной звездам не хватает времени для любовных дел, но зато июль открыл путь всем запоздалым мартовским котам шоу-бизнеса.
«Что? Шаляпин с кем? С женой уже? О, смотри, а кого это Деревянко за руку взял?» — только и вопрошали любопытные надзиратели «красных дорог» — журналисты.
Амурный ковер был пропитан теплом, откровениями, иногда одиночеством, но чаще объятиями!
О чем супруга Прохора Шаляпина просила сделать толпу с их парой, чему удивился Александр Цыпкин, как Тим Бертон описывает жизнь Авторы Кибы, почему светская жизнь страшит Алису Юнусову, — об этом и многом другом подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
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«Симона! Ты же обещала, что вместе выйдем…», — волнуется Алиса Юнусова. Очень часто для одаренных и непростых личностей светская жизнь кажется страшным монстром. Пожелаем Алисе удачи и достойного прохождения еще не одного предстоящего красного ковра!
1/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Давайте улыбаться проблемам, как Григорий Верник журналистам, а смотреть на жизнь, как Полина Гухман на любимого! Кажись, и счастье постучится в двери…
2/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
«Мур-мур» на красной дорожке продолжается… Виктория Дайнеко с супругом Беркели словно прыгнула в прорубь после замужества — омолодилась, освежилась и взбодрилась! Хороша и хорош!
3/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ну что? Ждем троих от этих двоих! Прохор Шаляпин с новоиспеченной женой Ольгой Вашуриной так ласкались и миловались перед папарацци, что все потеряли голову, кроме них! Ольга не растерялась и попросила сразу сделать их годок на 20 моложе на всех фото! «Так, кто фотошопом владеет, фотошопом кто?»
4/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Помните, как говорилось в фильме Тима Бертона — всегда невеста, но никогда жена… Аврора Киба появилась с большим мерцающим кольцом, дополняющим стильный наряд и отлично заготовленными темами для обсуждения с журналистами — про отношения! Правда, улыбка дежурная, а не счастливая…
5/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Александр Цыпкин удивлен количеству гостей… Нет, конечно, сказано, что сериал от создателей «Беспринципных», но не так же феноменально много может быть людей всегда там, где он…
6/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ирина Безрукова рада любому дню, что начинается, как у светской дамы! Человеку всегда счастья хочется и быть нужным! Ирину весь вечер завоевывали объективы и улыбки зрителей… Впрочем, все успешно! Вот бы и с сердцем так…
7/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Смотря на Софью Шуткину, понимаешь, что мир может сойти с ума — ввести в моду кучу татуировок на лице и лысую голову, но у российского кинематографа останутся красивые актрисы! Сохранять себя— тоже, своего рода, любовь к родине…
8/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Андрею Борисову и его любимой мы обязаны поаплодировать, ведь это же самое оригинальное фото на красной дорожке! Все что-то обнимаются, целуются, стесняются. А эти двое сломали систему… Ожидаем подражателей?
9/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ираклий Пирцхалава явно в поисках чего-то… Вряд ли смыслов — на рауте в честь «Трех сестер» их предостаточно! Наверное, того, в ком не переставать находить их? Счастья хочется!
10/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов