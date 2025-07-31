Российская нейросеть превзошла по точности диагностики ИИ от Microsoft

Фото: 5-tv.ru

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Медицинский помощник разработан специалистами Института AIRI.

Медицинский AI-помощник по здоровью на основе нейросетевой модели GigaChat в ходе испытания превзошел аналогичную систему от компании Microsoft. Показатель точности при выявлении болезней российского сервиса достиг 93%. В то же время американский дал только 85% правильных ответов. Об этом журналистам «Известий» рассказали создатели отечественного продукта — специалисты Института AIRI.

Они уточнили, что задачей программы была диагностика той или иной патологии на примерах реальных случаев из авторитетного медицинского журнала New England Journal of Medicine. Российская нейросеть получала первичные данные о пациенте, его пол, возраст и симптомы, а потом уже самостоятельно запрашивала результаты анализов, консультации и визуализацию, а потом ставила диагноз.

Искусственный интеллект (ИИ) в среднем делал три шага — собирал информацию, потом анализировал мнение или вопрос врача, а затем генерировал ответ пациента. Недуги были разделены на три группы по уровню сложности диагностики. Медицинский помощник смог определить, в том числе, ряд редких заболеваний, например, болезнь Уиппла, ацерулоплазминемию и метгемоглобинемию.

Как отметил генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец, современные мультиагентные системы уверенно выявляют не только редкие, но и маскирующиеся патологии за пределами типовых алгоритмов и шаблонных протоколов приемного отделения. По его словам, новая система умеет своевременно перестраивать гипотезы, отказываться от ложных путей, причем быстрее, чем ожидал медицинский эксперт-наблюдатель с 15-летним стажем.

В данный момент отечественный AI-помощник сейчас проходит испытания. Он уже показал свои навыки в приложении медицинской компании «СберЗдоровье», где был использован более 160 тысяч раз.

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