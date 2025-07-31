Князь Александр Трубецкой из рода Трубецких и Голицыных скончался в 78 лет

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Рожденный во Франции специалист по русской истории на протяжении всей жизни оставался связующим звеном между странами.

Потомок Трубецких и Голицыных, князь Александр Трубецкой, скончался на 79-м году жизни. О его смерти сообщили представители Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами (ВС) РФ и правоохранительными органами в официальном Telegram-канале. Трубецкого госпитализировали 24 июля из-за проблем с дыханием.

«В эти дни скорби будем усердно молиться о упокоении души новопреставленного раба Божия князя Александра… Всем родным и близким усопшего князя Александра Александровича приношу самые искренние и глубокие соболезнования», — цитирует ведомство митрополита Ставропольского и Невинномысского, председателя отдела Кирилла.

Свой род Трубецкие и Голицыны ведут от князя Гедимина Литовского и князя Владимира Красное Солнышко. Князь Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Его дед Евгений Трубецкой был философом и профессором юридического факультета Московского университета. Один из его братьев, Сергей Трубецкой, стал первым избранным ректором Московского университета.

Александр Александрович был воспитан в православных традициях, окончил исторический факультет МГУ, где изучал архивы и геральдику. Он собирал старинные книги и фамильные реликвии с юных лет. В центре Москвы у него была квартира, где хранились редкие письма XVIII века, медали деда и шпага одного из предков из рода Трубецких, участвовавшего в Наполеоновских войнах.

Свою жизнь князь посвятил сохранению и укреплению российских духовных ценностей и патриотизма. Как почетный профессор Московского университета и специалист по русской истории, он способствовал развитию культурных связей между Россией и Францией. Трубецкой написал множество трудов, посвященных памяти людей, служивших родине и православию.

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