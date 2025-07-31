Тридцать желаний в час: двойной звездопад можно увидеть над территорией России

Фото, видео: dpa/picture-alliance/ТАСС; 5-tv.ru

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Явление можно наблюдать без телескопа.

Редчайшее космическое явление можно увидеть прямо сейчас, если выйти на улицу. Над Россией начался двойной звездопад, который можно наблюдать без телескопа.

Астрономы обещали, что особенно хорошо будет видно в Петербурге, Москве и на юге России. Благодаря тому, что сошлись сразу два метеорных потока, ожидается падение до 30 звезд в час.

А значит, те, кто верит в приметы, могут загадывать желания каждые две минуты.

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