Зазывалы и бомбилы: как в Москве борются с нелегальными таксистами в аэропортах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Пока неизвестно, надолго ли их испугают штрафы.

В столичных воздушных гаванях сегодня произошло событие, которого многие из нас ждали десятилетиями. В Домодедово, Шереметьево, Жуковском пропали навязчивые водители такси, которые каждый раз набрасывались на прилетающих пассажиров.

Дело в том, что с сегодняшнего дня начали действовать штрафы за подобные услуги, минимальный — пять тысяч рублей. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь проверил, что эта сумма сделала с извозчиками и бомбилами.

В аэропортах крупнейшего авиаузла страны больше не слышно ставшей уже легендарной фразы: «Такси до центра — недорого». Сейчас вызвать машину можно только через приложение-агрегатор или на официальной стойке такси воздушной гавани.

Самым действенным методом борьбы с так называемыми бомбилами стал финансовый. Как только нелегальным таксистам стал грозить более-менее серьезный штраф — парковки аэропортов опустели.

Это суть новых поправок в кодекс административных правонарушений Московской области, к которой относятся Шереметьево, Жуковский и Домодедово. Тому, кто новые правила проигнорирует, грозит штраф — от пяти до пятидесяти тысяч рублей.

Такое решение было принято для того, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми зазывалами, а заказ такси был безопасным и удобным — только через официальные точки.

Впрочем, эксперты советуют с оптимистичными выводами не торопиться. Скорее всего, зазывалы в аэропортах попросту решили немного подождать, пока шум уляжется. Да и детали нового закона еще необходимо изучить.

«На самом деле, все это покажет время. Возможно, сегодня они сделали паузу. Этот бизнес стоит на потоке», — считает председатель общественного совета по развитию такси в Москве Андрей Капитан.

Это Петербург. Аэропорт Пулково. Зазывал там десятки. И вежливые они ровно до тех пор, пока считают, что могут на пассажире заработать.

А это сочинский аэропорт. Ситуация такая же. Больше того, складывается впечатление, что таксистов вопросы безопасности вообще не волнуют. Главное — прибыль.

Возможность не платить комиссию агрегатору, игнорировать требования безопасности и задирать цены — это, судя по всему, главные плюсы, которые видят для себя нелегальные извозчики.

«За одну поездку из аэропорта они зарабатывают столько, сколько другой таксист зарабатывает за целый рабочий день. Поэтому это выгодно. Он может провести в аэропорту в ожидании сытного клиента два-три часа, четыре-пять. Один раз съездить, и у него день удался», — рассказал председатель общественного совета по развитию такси в СЗФО Андрей Белов.

Впрочем, классических бомбил — людей без соответствующих документов и лицензии — сейчас встретить вообще сложно.

Угрозы штрафа в Московской области пока сработали. Но надолго ли — неизвестно. Тем более, наказание в пять тысяч рублей для физического лица — не особенно большая сумма для тех, кто за одну поездку может потребовать с пассажира 15 или 20 тысяч.

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