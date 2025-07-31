Глава «Роскосмоса» пообщался с экипажем миссии Crew-11 перед полетом на МКС

Глава «Роскосмоса» Баканов пообщался с экипажем Crew-11 перед полетом на МКС

Фото: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk

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В составе группы из представителей США, РФ и Японии совершит своей первый космический полет россиянин Олег Платонов.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в ходе своего визита в США побывал в Космическом центре имени Джона Кеннеди и встретился с экипажем корабля Crew Dragon. В составе этой группы на Международную космическую станцию (МКС) отправится россиянин Олег Платонов. Это будет его первый полет.

Как сообщили представители пресс-службы «Роскосмоса», именно Платонов представил Баканову экипаж миссии Crew-11 — командира корабля Зину Кардман (первый полет), пилота Майкла Финка (четвертый полет) из США, японского специалиста миссии Кимия Юи (второй полет). Россиянин также будет выполнять функции специалиста.

По словам Зины Кардман, три звезды на эмблеме миссии символизируют представителей трех стран в составе экипажа — России, Японии и США, а маленькие звезды посвящены детям космонавтов. Как отметил Олег Платонов, он и коллеги полностью готовы к полету. И подчеркнул, что на этапе подготовки у всех членов группы сложились хорошие отношения. Дмитрий Баканов пожелал астронавтам успешной работы на МКС.

Тремя днями ранее российская делегация под руководством Баканова прибыла в Хьюстон, штат Техас, для проведения первой с 2018 года встречи с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. В деловую программу вошли визит в Космический центр имени Линдона Джонсона, ознакомление с подразделениями Boeing, SpaceX и технологиями НАСА, посещение Центра управления полетов (ЦУП) американского сегмента МКС.

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