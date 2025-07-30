Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

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Венгерский премьер-министр считает, что президент Украины затянул вооруженный конфликт.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что лидер киевского режима Владимир Зеленский совершил ряд серьезных ошибок, находясь у власти. Одна из них — отказ от мирного соглашения с Россией, отметил политик в интервью польскому телеканалу wPolsce24.

«Считаю, что он допустил ошибки. Одной из них было отклонить год назад мое предложение попытаться заключить мир. Положение Зеленского непростое», — сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что для достижения долгосрочного решения необходима личная встреча лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — так можно будет найти компромисс и прекратить боевые действия.

Орбан также назвал планы НАТО и Европейского союза победить Россию, поддерживая Украину, безнадежными. Он считает, что только мирные переговоры смогут ускорить разрешение конфликта и снизить его разрушительные последствия.

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