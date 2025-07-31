Фото: EPA/ТАСС

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Отрасль пережила два разрушительных удара.

Сельское хозяйство Молдавии переживает не лучшие времена. Причина — не череда засух или неблагоприятные условия. Отрасль терпит крах из-за двух ударов, пишет издание EADaily.

Первый — уничтожение колхозов и крупных аграрных хозяйств. Эта программа называлась «Земля», ей руководила американская государственная структура USAID. Уже вскоре после воплощения проекта в жизнь фермеры дали ему другое название — «Могила».

Суть программы — приватизировать сельскохозяйственные земли и передавать аграриям участки, объединение которых сильно затруднено.

Вторым ударом по сельскому хозяйству Молдавии стал проевропейский курс властей страны. Его пик пришелся на 2009 и 2014 годы, тогда было подписано Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Наиболее ощутимое его последствие — аннулирование таможенных пошлин на весь импорт из Евросоюза. Молдавский рынок открылся для товаров европейского АПК. Местные аграрии не могли конкурировать с ним.

Соглашение об ассоциации с ЕС перекрыло молдавским фермерам основные рынки сбыта — Россию и страны ЕАЭС. Так произошло потому, что эти государства были вынуждены ввести таможенные пошлины на импорт из Молдавии. Квоты Евросоюза не смогли компенсировать эту потерю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Совбез Молдавии соберется из-за иностранного вмешательства в выборы.

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