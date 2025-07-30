Отец шестерых детей, миллиардер, спортсмен: к кому ушла молодая жена Диброва

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Новый избранник девушки женат — по крайней мере, был до недавнего времени.

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, ушла от него к 50-летнему бизнесмену Роману Товстику. Об этом пишет «СтарХит», ссылаясь на его социальные сети.

Полина и Дмитрий расстались несколько месяцев назад. Девушка не торопилась подтверждать этот факт. Отсутствие супруга в блоге она объясняла просто: Дибров вознамерился похудеть в преддверии нового телевизионного сезона, а потому времени на социальные сети не имеет.

Как пишут журналисты портала, еще в начале 2025 года Полина начала отношения с Романом. Он является сооснователем и соучредителем сетевой корпорации с миллиардными оборотами. Воспитывает шестерых детей, пишет музыку, делает успехи в спорте. Одно из наиболее знаковых достижений в этой сфере — победа в международном турнире «Айронмэн».

Роман женат. По крайней мере, был до недавнего времени.

«К сожалению, 19 лет нашего брака с Еленой подошли к концу. Сколько бы ни было вложено стараний сохранить брак — это стало невозможным. Видимо, всему приходит свое время, и оно зачастую становится началом нового витка для всех участников событий. С огромным уважением и теплом к Елене, прожитым годам и пройденному пути. У нас шесть прекрасных детей, для которых мы останемся любящими и заботливыми родителями», — написал он в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дибров рассказал о перенесенном инсульте.

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