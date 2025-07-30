Арабские страны призвали ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа

Фото: Reuters/Dawoud Abu Alkas

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Государства приняли совместную декларацию.

Арабские страны впервые приняли совместную декларацию, в которой открыто требуют завершения правления движения ХАМАС в секторе Газа. Этот документ был согласован в ходе конференции ООН, посвященной возобновлению процесса создания двух государств — Израиля и Палестины. В заявлении подчеркивается, что прекращение войны возможно лишь при условии, если ХАМАС сложит полномочия и передаст оружие Палестинской автономии при участии и поддержке международного сообщества.

Документ также подчеркивает важность установления контроля и обеспечения стабильности в секторе Газа с привлечением международных усилий. В частности, западные страны высказались в поддержку размещения иностранных сил в регионе после завершения военных действий. Такая мера призвана снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Этот шаг со стороны арабских государств отражает заметное изменение их позиции по отношению к ХАМАС и демонстрирует стремление к мирному урегулированию и стабильности в палестинском регионе. Ранее такие призывы исходили в основном от западных стран, однако теперь именно арабские государства выступили с подобной инициативой, что придает заявлению особую значимость.

Эксперты отмечают, что совместное заявление может стать важным этапом в продвижении переговорного процесса между Израилем и Палестиной. Тем не менее сохраняются большие сложности в реализации этих требований из-за внутренних расколов и противоречий в палестинском обществе, а также в отношениях с ХАМАС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.