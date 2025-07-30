Ренессанс атомной энергетики: Лихачев о проекте в Танзании

Фото, видео: © РИА Новости/Jan Woitas; 5-tv.ru

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Страна делает первые шаги для обретения статуса ядерной державы.

Атомный проект в Танзании поможет нарастить стране экспортный и экономический потенциал. Об этом сообщил генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Сейчас на территории Танзании запускается проект по добыче и обработке урана. На данный момент корпорации переводит его со стадии планирования в практическую стадию.

«Проект заметный с точки зрения его объема — более 40 тысяч тонн только разведанных запасов урана. Безусловно, он входит в крупные проекты по добыче урана мирового уровня. С учетом развития атомной энергетики в мире, некого ренессанса, который сейчас происходит на всей планете, конечно же, востребованность урановой продукции будет только возрастать», — поделился Лихачев перспективами проекта.

Урановая промышленность принесет Танзании много преимуществ. В их числе повышение экспортного потенциала страны и наращивание мощности экономики. Проект создаст для граждан государства новые рабочие места — около четырех тысяч. При этом, по подсчетам «Росатома», в экономический оборот будут втянуты около 20 тысяч человек.

По словам Лихачева, Танзания делает первые шаги для обретения статуса ядерной державы. В этом стране помогает российская корпорация.

Также, кроме Танзании, со специалистами атомной энергетики из РФ, как уточняет Лихачев, хотят сотрудничать и другие африканские государства. Всего за последние полтора года было подписано около десятка соглашений с дружественными государствами в сфере энергетики.

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