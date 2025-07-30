«Абсолютное чудо»: Ивлеева поздравила бывшую подругу Галич с рождением ребенка

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитости уже несколько лет не общаются друг с другом.

Телеведущая Анастасия Ивлеева поздравила свою бывшую подругу — блогера Иду Галич — с рождением дочери. Свое послание она опубликовала в личном блоге.

«Ну как тут сдержаться. Ида, поздравляем с рождением дочери. Это абсолютное чудо, и перед ним никто не в силах устоять, даже бывшие! Искренне радуемся. Будьте здоровы», — написала Ивлеева.

Звезде удалось сильно удивить свою аудиторию, так как именно ее поздравления ожидали меньше всего. Все-таки их вражда с Галич длится уже несколько лет, хотя раньше они были лучшими подругами.

Давнюю дружбу разрушили деньги и слава: в 2020 году Ида попала на первое место в рейтинге Forbes по доходам, а Настя заняла лишь шестое место. Это обстоятельство и стало причиной для публичных насмешек и взаимных упреков.

Что касается рождения дочери, то Галич не стала ждать и почти сразу поделилась этим радостным событием с аудиторией. Она стала мамой 28 июля.

Галич призналась, что схватки ее застали во время экскурсии по музею-усадьбе. На родах присутствовал и ее возлюбленный — бизнесмен Олег Ледвич, который перерезал пуповину. Имя девочки родители пока не раскрыли.

Для звезды это уже второй ребенок. Первенец Иды — Леон — старше новорожденной сестры на пять лет. Он появился на свет в браке телеведущей с блогером Аланом Басиевым. Они поженились в 2018 году, стали родителями в феврале 2020-го, а в декабре уже развелись.

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