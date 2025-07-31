Тревожная новость для фанатов зеленого порошка: теперь матча станет дефицитом

Фото: www.globallookpress.com/Jens Kalaene

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Почему так вышло?

Порошковый зеленый чай матча может стать дефицитным товаром. Всему виной — большая популярность в мире и неурожай в Японии. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Матча, ярко-зеленый чайный порошок из Японии, стал настолько популярным, что производители пытаются удовлетворить всплеск мирового спроса, вызванный шумихой в социальных сетях и бумом туризма в Японию», — говорит гендиректор ритейлера Matcha.com Андре Фашолу.

Кроме того, из-за жаркой погоды урожайность матчи снизилась на 20% по сравнению с 2024 годом. В то же время продажи этого чайного порошка во всю растут: за последние годы эта цифра выросла на 940%.

При этом цены на матчу в скором времени возрастут, так как США и Япония подписали соглашение. Документ установил 15%-й сбор на японский импорт. Фашолу отметил, что это затрудняет продажу порошкового чая по текущей цене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительницы Японии снова стали рекордсменками по продолжительности жизни. Страна удерживает лидерство на протяжении 40 лет, показывая стабильные демографические результаты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.