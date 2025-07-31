«Работает повсеместно»: финансист назвал страны, в которых принимают карту «Мир»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Внутри страны эта платежная система — надежный инструмент, а вот за границей порой бывает бесполезна.

Карты российской платежной системы «Мир» принимают в 11 странах мира, а UnionPay — в 35, но с существенными ограничениями. Об этом URA.RU рассказал эксперт по туризму Владимир Жайкин.

«Мир» — отечественная платежная система, созданная в качестве ответа на первые санкционные ограничения. Внутри страны это — надежный инструмент, а вот за границей функционируют не везде.

«Абхазия и Беларусь — наиболее дружественные территории, где карта „Мир“ работает повсеместно. В банкоматах и терминалах этих стран проблем обычно не возникает, но в Абхазии стоит учитывать, что безналичный расчет не слишком распространен, особенно в небольших населенных пунктах», — рассказал эксперт.

Азербайджан и Армения — другой разговор. Карты «Мир» там принимают только банкоматы ВТБ и только для снятия наличных.

«В Армении можно снять до 150 тысяч драмов за одну операцию — около 36 тысяч рублей. Этой суммы хватит на пару дней отдыха, но для длительного пребывания придется снимать деньги частями, оплачивая комиссию каждый раз», — добавил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что банки начали блокировать счета россиян на месяцы из-за подозрительных операций.

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