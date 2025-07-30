Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross

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Североатлантический альянс «не первый год пытается зацепиться» в регионе.

Североатлантический альянс «не первый год пытается зацепиться» на Южном Кавказе, чтобы использовать потенциал региона в геополитическом противостоянии с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, Западу не нужны равноправные отношения государств на постсоветском пространстве — целью является извлечение ресурсов, стравливание стран региона и провоцирование новых очагов конфронтации. Это соответствует политике «колонизаторов и поработителей».

Она также выразила надежду, что Армения и Азербайджан осознают последствия углубления сотрудничества с НАТО, что всегда ведет к росту военной напряженности и утрате стабильности.

Захарова ранее заявляла, что расширение НАТО на восток стало «обманом мирового масштаба», так как альянс пошел на этот шаг в нарушении своих обязательств не распространять влияние после объединения Германии. Она напоминала, что страны НАТО используют любые угрозы как повод для наращивания присутствия возле российских границ.

Кроме того, на одном из июльских брифингов Захарова обратила внимание на итоги саммита НАТО в Гааге, где Вашингтон продавил решение о резком увеличении военных расходов союзников до пяти процентов ВВП под предлогом «российской угрозы». Она указала, что альянс возвращается к риторике времен холодной войны и формулирует свои программы перевооружения исключительно против России, что ведет к эскалации, а не к миру.

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