Умер актер из сериала «Ведьмак» Кшиштоф Матушевский

Фото: Кадр из к/ф «Лжец», реж.: Мацей Виктор; 2015 г.

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Коллеги артиста с грустью подмечают: он был человеком необычайной чувствительности.

Польский актер Кшиштоф Матушевский скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщает портал Onet Film.

«Говорят, что незаменимых людей не бывает, но я думаю, что Кшисек будет абсолютно незаменимым актером в нашем театре. Все его роли, в силу того, что он многое пережил в своей жизни, <…> почему-то всегда были пропитаны такой странной грустью», — приводит портал слова актрисы театра «Выбжеже» Дорота Колак.

Она отметила, что Матушевский был человеком необычайной чувствительности, а также обладал «фантастическим чувством юмора».

Матушевский — польский актер театра и кино, родился в 1960 году. В 1983 году он окончил Краковскую высшую театральную школу, после чего много лет служил актером в гданьском театре «Выбжеже», где был одной из ключевых фигур. Матушевский начал свою экранную карьеру в 1980-х годах, сыграв десятки ролей в фильмах и телесериалах.

Его широко знали по роли в польском сериале «Ведьмак» 2002 года. Также он снимался в таких картинах, как «Лжец», «Камердинер», «В тени ненависти», «Черный четверг» и других. В творческих кругах актера называли «Матушка». Кшиштоф Матушевский скончался 29 июля 2025 года в возрасте 65 лет в городе Гданьске.

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