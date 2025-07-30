В Бирмингеме простились с Оззи Осборном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Жихарева; 5-tv.ru

Похоронная процессия растянулась на сотни метров.

Тысячи поклонников тяжелого рока проводили своего кумира — короля хеви-метал Оззи Осборна. Полиция перекрыла весь центр Бирмингема — города, на окраинах которого эпатажный музыкант когда-то начал свое восхождение на музыкальный Олимп. Корреспондент «Известий» Анна Жихарева увидела по-настоящему королевские похороны фронтмена Black Sabbath, таких церемоний в его родном городе еще не было.

Улицы Бирмингема окрашены в черный. Это тысячи поклонников Оззи Осборна высыпали на улицы вдоль шествия похоронной процессии. Они провожают кумира в последний путь, но на лицах — ни намека на скорбь и траур.

Оззи Осборн был не просто знаменитостью — он был сыном Бирмингема. Сегодня тысячи поклонников собрались в его родном городе, чтобы попрощаться с музыкантом. Оззи Осборн хотел, чтобы прощание с ним было праздником, а не грустным событием. Ярким, экстравагантным, как и он сам. Он планировал, чтобы его поклонники отмечали его жизнь и карьеру, а не оплакивали уход.

Прощание с «князем тьмы» — это очередной повод вспомнить, как много он значил для поклонников, как две капли воды похожих на него самого.

«Второго Оззи Осборна не будет никогда. Никогда. Дело не только в его музыкальном мастерстве, а в его характере, харизме и в том, как он себя держал», — говорит фанат музыканта Питер «Оззи» Осборн.

«Для меня Оззи был огромным связующим звеном между моим дядей и моим отцом. Они познакомили меня с его музыкой, когда я была совсем маленькой. Он приносил столько света людям, несмотря на то, что он — князь тьмы», — говорит другая фанатка Лиззи Смит.

«Оззи для меня — это свобода. Свобода быть той, кем хочешь, не беспокоясь о социальных нормах и давлении общества. И для меня это бесценно», — добавляет еще одна фанатка рокера Сефани Коллин.

Отец хеви-металла, эксцентричный и безумный на сцене, дома, среди родных был простым и открытым мужем и отцом: поклонники знают его с этой стороны благодаря реалити-шоу «Семейка Осборнов». Родные Оззи несколько лет выставляла всю свою жизнь напоказ, поэтому были совершенно не против такого — открытого — прощания. А сам певец признавался в интервью: он планировал собственные похороны и даже хотел подколоть собравшихся.

«Я бы, например, постучал из гроба или записал бы видео, на котором прошу своего врача перепроверить диагноз „смерть“. Не будем зацикливаться на грустном!» — говорил легенда.

В числе тех, кто пришел проститься с Оззи Осборном, немало звездных гостей. Пресса сообщала, что на прощании будут не только его друзья-музыканты по Black Sabbath, но и лидер Metallica Джеймс Хетфилд и сэр Элтон Джон. Коллеги по цеху признаются: они будут скучать.

«Я как раз шел на сцену, когда услышал об этом… Знаете, даже если ты понимаешь, что это неизбежно, все равно это шок. В конце шоу я сказал: «Давайте все попрощаемся с Оззи». И все такие: «Оззи! Оззи!» — вспоминает музыкант Элис Купер.

И сегодня по всему миру об Оззи вспоминают с благодарностью: звезда первой величины, чей вклад в историю музыки — сложно переоценить. Король рок-эпатажа ушел так же ярко, как жил: всего пару недель назад, здесь в Бирмингеме он собрал весь золотой состав Black Sabbath, чтобы сыграть концерт, который стал по-настоящему прощальным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.