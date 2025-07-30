Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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На горном курорте Архыз появится аэропорт.

На популярном горном курорте в Карачаево-Черкесии появится аэропорт. Об этом Владимиру Путину доложил глава республики. Рашид Темрезов рассказал, что Архыз активно развивается. Необходимость строительства воздушной гавани подтверждается тем, что только в прошлом году туристическую зону посетили более двух миллионов человек. Это в 4,5 раза больше, чем население региона. Кроме того, в ходе рабочей встречи обсудили и социально-экономическое развитие.

«Социальные объекты требуют особого внимания. Вот вы сказали про школы… Конечно, много объектов, школьных зданий, который надо приводить в должное состояние», — сказал президент.

«Совершенно верно», — подтвердил Рашид Темрезов глава Карачаево-Черкесской Республики.

«И места в детских садах, конечно. Надо увеличивать их количество», — напомнил Путин.

«Я два года назад к вам обращался с просьбой, чтобы дать такое поручение Правительству, вы такое поручение дали. По такой же программе — капремонт детских садов. Это действительное такая очень важная история. Потому что даже вот по школам… какие бы у нас ни были успехи, у нас пока еще почти 25%, мы во вторую смену ходим… И мы до 2030 года это будем, конечно, все ликвидировать», — пообещал глава Карачаево-Черкесии.

«Настойчиво надо работать», — резюмировал российский лидер.

Рашид Темрезов добавил, что до 2030 года мест в школах будет достаточно, для того чтобы убрать вторую смену. За пять лет в республике построили более 60 учебных заведений. Так же появились новые поликлиники и больницы. И почти 200 километров дорог.

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