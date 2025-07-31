«Выбор каждого»: актер Гаврилов рассказал об отношении к донорству

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По словам звезды «Универа», порой на такие поступки наталкивают жизненные обстоятельства.

В 1990-е порой приходилось жертвовать органами, чтобы спасти бизнес или семью. Именно такой случай произошел в жизни знакомого актера Алексея Гаврилова. Об этом он рассказал в беседе 5-tv.ru на премьере сериала «Хирург».

«Я знаю человека, который ради того, чтобы его семья в 90-е выжила и не умерла с голоду, пожертвовал почкой. Потом всю жизнь был без почки. Эта ситуация спалила его бизнес и жизнь его детей. У каждого есть свой выбор. Это выбор каждого человека», — поделился звезда «Универа».

Разговор зашел о донорстве органов из-за сюжета нового сериала. «Хирург» расскажет о том, как устроен черный рынок и какую цену платят связанные с незаконной деятельностью люди.

На премьеру Гаврилов пришел со своей супругой — бывшей баскетболисткой Катериной Кейру. В прошлом году пара официально расписалась. Не так давно они стали родителями в первый раз — у них родилась дочь. У актера уже есть двое детей от прошлых отношений, а у спортсменки — сын.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Илья Гуров решил стать донором органов после смерти.

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