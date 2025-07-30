Биатлонистка Лаура Дальмайер погибла из-за камнепада

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Ей был 31 год.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла из-за камнепада в горах Пакистана. Об этом сообщает агентство DPA.

28 июля Лаура Дальмайер вместе с альпинисткой Мариной Евой взбирались на пик Лайла высотой 6094 метра в горной системе Каракорум. Там они попали под камнепад. Ева успела подать сигнал бедствия, однако из-за плохих погодных условий спасательный вертолет смог добраться до места только утром 29 июля.

Тело Дальмайер было обнаружено спустя два дня после инцидента. Бывшая биатлонистка обладала сертификатами гида по горной местности и горнолыжным маршрутам, работала в горноспасательной службе и имела серьезный опыт в альпинизме.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Лаура Дальмайер выиграла два золота — в спринтерской гонке и в преследовании, а также завоевала бронзу в индивидуальной дисциплине. Помимо этого, на ее счету семь титулов чемпионки мира. Спортивную карьеру она завершила в 2019 году, когда ей было всего 25 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер попала под камнепад в Пакистане.

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