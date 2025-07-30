На Ключевском вулкане произошел выброс пепла после землетрясения на Камчатке

Фото: © РИА Новости/Евгений Нескоромный

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Объявлен оранжевый уровень опасности.

Извержение вулкана Ключевской произошло после землетрясения в Камчатском крае. Снимки действующего вулкана были сделаны на сейсмической станции регионального филиала ФИЦ ЕГС РАН «Киришева». Их они опубликовали в своем Telegram-канале.

«Высота пеплового выброса составила около 6000 метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Вулкан Ключевской является самым высоким в Евразии — 4850 метров. Он расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, рядом находится поселок Ключи — в 30 километрах от вершины вулкана. В кратере начал формироваться новый конус, откуда постоянно идут выбросы пепла. Воздушная опасность получила оранжевый уровень, возможны перебои в полетах низколетящих самолетов.

Землетрясение на Камчатке

Землетрясение магнитудой до 8,8 произошло 30 июля у берегов Камчатки примерно в 150 километров от Петропавловска-Камчатского. Это стало самым мощным землетрясением в регионе с 1952 года, когда в результате природной катастрофы погибли тысячи человек.

В результате землетрясения был введен режим чрезвычайной ситуации в Петропавловске-Камчатском. После первых толчков произошло более 50 афтершоков магнитудой до 7,5.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке врачи провели операцию во время землетрясения.

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