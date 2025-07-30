Родившая во время землетрясения на Камчатке женщина два часа пряталась в авто
Фото: © РИА Новости/Сергей Лакомов
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Медики помогли роженице покинуть здание.
Родившая во время землетрясения на Камчатке женщина в течение двух часов укрывалась в автомобиле. Об этом роженица рассказала URA.RU.
«Я была после операции, сами роды закончились в пять утра», — рассказала женщина агентству.
Медики помогли роженице покинуть здание и посадили в машину. Ребенка вынесла на улицу неонатолог. Вместе с ней были и другие пациентки.
Женщины провели около двух часов в укрытии. При этом некоторые пациенты на момент эвакуации находились в операционных.
Камчатку потрясло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой до 8,8.
После землетрясения была объявлена угроза цунами. Сильная волна была зафиксирована в Северо-Курильске Сахалинской области. По словам сейсмологов, афтершоки могут продолжаться как минимум месяц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько китов выбросило на берег в Японии из-за цунами. После мощного землетрясения на Камчатке повсеместно действуют предупреждения о возможном стихийном бедствии.
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