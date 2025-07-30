Посол России вызван в МИД Италии после публикации списка русофобов
Фото: Telegram/МИД России/MID_Russia
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Власти выразили протест в связи с включением президента Маттареллы в перечень.
МИД Италии вызвал российского посла Алексея Парамонова, чтобы выразить официальный протест. Причиной стало то, что в опубликованном 24 июля на сайте МИД России перечне русофобских заявлений фигурирует президент Италии Серджо Маттарелла. Министр иностранных дел страны Антонио Таяни расценил внесение главы государства в список как провокацию против Италии и ее народа.
«Таяни считает включение главы государства в этот список провокацией против страны и итальянского народа и выражает президенту Маттарелле свою политическую и личную солидарность», — приводит ТАСС сообщение МИД Италии.
Акция была ответом на появление специального раздела на сайте МИД России под названием «Примеры использования „языка ненависти“ в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств». В этих публикациях присутствуют высказывания западных и украинских руководителей, в том числе Серджо Маттареллы.
Российские дипломаты, объявляя о публикации подборки, указали, что европейские и американские политики регулярно позволяют себе враждебные высказывания о России и ее гражданах. Это, по их мнению, идет вразрез с международными резолюциями о толерантности и борьбе с «языком ненависти».
Кроме того, на фоне инцидента, 27 июля в Италии прошли мероприятия, приуроченные к национальному дню борьбы с русофобией. Акции были организованы в шести городах, где демонстрировали документальные фильмы и проводили обсуждения на тему дискриминации российских граждан.
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