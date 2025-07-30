Суд отклонил иск Джигурды о праве на наследство подруги

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артист безуспешно пытается получить имущество Людмилы Браташ, якобы завещанное ему предпринимательницей.

Актер и певец Никита Джигурда не смог добиться признания своих прав на наследство предпринимательницы Людмилы Браташ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, московский суд окончательно прекратил производство по делу, поданному артистом.

Джигурда обратился с иском о признании права на наследство и требовал обязать нотариуса выдать соответствующее свидетельство. Однако еще в апреле 2023 года суд закрыл дело. Позднее он вновь попытался инициировать судебное разбирательство, но получил отказ: российское законодательство не допускает повторного обращения по тем же основаниям.

После этого артист направил жалобу в Конституционный суд РФ, но и там дело не получило хода.

Предпринимательница Людмила Браташ скончалась в 2016 году. По словам Джигурды, она завещала ему и его супруге Марине Анисиной квартиры в Москве и Париже, а также денежные вклады. Однако суд не признал за ним прав на имущество, поскольку он не состоял с Браташ в родстве.

Иск о наследстве в 2016 году подала ее сестра Светлана Романова. В результате разбирательства суд принял ее сторону.

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