Китай ответил на угрозы Трампа обещанием защищать энергетические интересы

Фото: © РИА Новости/Николай Разуваев

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В МИД КНР заявили, что будут выстраивать политику импорта нефти без оглядки на давление США.

Китайская Народная Республика (КНР) продолжит проводить независимую политику в сфере энергетической безопасности, ориентируясь на собственные национальные интересы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о возможных санкциях против России и ее партнеров. Его слова приводит РИА Новости.

«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов», — сказал Го Цзякунь.

Он также подчеркнул, что торговые войны не приносят победителям реальной выгоды, а давление и шантаж со стороны Вашингтона не решат существующих международных проблем.

Экономические связи между Москвой и Пекином в энергетической сфере продолжают активно развиваться. По последним данным, в 2023 году Китай закупил у России 107 миллионов тонн сырой нефти. В 2024 году объем поставок вырос до 108,47 миллиона тонн на сумму свыше 62 миллиардов долларов.

Прежде Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные вторичные пошлины против России и стран, сотрудничающих с ней в энергетической сфере. Изначально он установил Москве 50-дневный срок для прекращения конфликта на Украине, но к 28 июля ужесточил свою позицию, сократив этот срок до 10–12 дней.

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