Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest из-за угроз безопасности

Фото: www.globallookpress.com/Joko

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Российские власти рекомендуют использовать отечественные платформы для проверки скорости интернет-соединения.

Роскомнадзор ограничил доступ к популярному международному сервису Speedtest от компании Ookla, предназначенному для измерения скорости и качества интернет-соединения. Ведомство объяснило решение выявленными угрозами безопасности работы сети общего пользования и российского сегмента интернета. Об этом сообщили официальные представители Роскомнадзора в беседе с ТАСС.

Ведомство рекомендует использовать отечественные альтернативы, в частности приложение «ПроСеть», разработанное подведомственным Роскомнадзору Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Оно доступно для устройств на базе Android и позволяет проверить скорость передачи данных, уровень мобильного сигнала и доступность интернет-ресурсов.

Ранее, в 2023 году, компания Ookla была оштрафована за отказ локализовать данные российских пользователей в России, что также способствует усложнению ее работы на территории страны. Кроме того, некоторые депутаты Госдумы еще в конце 2024 года выражали сомнения в безопасности использования Speedtest, отмечая возможности сбора данных для иностранных спецслужб.

Блокировка сервиса происходит на фоне усиления контроля за интернет-инфраструктурой и безопасности связи в России, особенно учитывая частые хакерские атаки и киберугрозы. Пользователям рекомендуется переходить на официальные российские сервисы для безопасной и надежной проверки интернет-соединения.

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