Полиция ищет терроризирующую Краснодар банду на питбайках

Фото, видео: 5-tv.ru

«Налеты» совершаются регулярно.

В Краснодаре ищут участников банды питбайкеров, которые терроризируют жителей. Пешеходам приходится уворачиваться, чтобы не попасть под колеса. Дебоширы крушат все на своем пути. И замечаний не терпят — завязывают драку. Почему группу, которая держит в страхе густонаселенный район, до сих пор не наказали? Корреспондент «Известий» Антон Шлячков разбирался в ситуации.

На этих кадрах компания на питбайках несется по хутору на высокой скорости. В какой-то момент один из них отклоняется от маршрута. Резко поворачивает прямо в сторону женщины, а подъехав ближе, он начал бить...

«Остановился мотоциклист. Был взрослый мужчина. Никакой не подросток. Я даже слегка опешила. Я не успела даже уйти во двор. Он спрыгнул с мотоцикла и наотмашь меня ударил по лицу…» — вспоминает Елена, пострадавшая.

На помощь пострадавшей выбежали ее дети. В ответ на это мотоциклист распылил в лицо газ из баллончика.

За спиной хулигана поддерживали его товарищи. Под их одобрительные восклики нападавший скрылся с места.

«Повредил забор там, когда они ехали. Вот это все следы этого товарища, который очень хотел скрыться, не дождавшись сотрудников полиции», — говорит Юлия, очевидец.

По словам местных жителей, это уже не первый и, скорее всего, не последний налет питбайкеров на их хутор. Лихачи устраивают здесь скоростные заезды, поднимают пыль и шумят.

Нам удалось повстречать группу несовершеннолетних мотоциклистов, которые якобы ничего не слышали о драке.

Владельцы участков пытаются договориться с мотоциклистами, найти компромиссы. Но диалога всякий раз не получается.

«Они угрожают. Уже не раз пытались камнями в нас кидать. То есть эта агрессия творится уже четыре года. И не раз уже ДПС здесь с мигалками за ними ездили. Но, видать догнать не могут», — говорит местная жительница Наталья Петрова.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Стажи порядка проводят проверку, устанавливают личность напавшего на пенсионерку. Жители хутора надеются, что в ближайшее время смогут спокойно выходить на улицу.

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