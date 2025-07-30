Двое боевиков Басаева и Хаттаба получили сроки за нападение на псковских десантников

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Михалев; 5-tv.ru

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Они будут отбывать 14 и 17 лет колонии строгого режима.

Еще двоим участникам банды Басаева и Хаттаба, напавшим в 2000-м году на псковских десантников, вынесли обвинительный приговор. По статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь военнослужащих» им присудили 14 и 17 лет колонии строгого режима.

Боевики атаковали 6-ю десантную роту псковских десантников во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. В неравном бою наши солдаты ценой 84 жизней остановили террористов и уничтожили 700 боевиков.

Поиски других участников формирования продолжаются.

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