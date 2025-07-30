Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Схватки знаменитость застали во время экскурсии по музею-усадьбе.

Блогер и телеведущая Ида Галич родила второго ребенка. Об этом сообщила сама знаменитость в своем Telegram-канале.

Телеведущая стала мамой девочки 28 июля. Весит малышка 3660, а ее рост составил 53 сантиметра.

«Разрешите познакомить вас с человеком, которого я ровно 39 недель носила под сердцем. С этой девочкой мы пересекли экватор, отправились изучать Антарктиду, провели огромное количество мероприятий, сняли какое-то невероятное число проектов, очень много путешествовали и наслаждались жизнью», — написала Ида.

Галич призналась, что схватки ее застали во время экскурсии по музею-усадьбе. На родах присутствовал и избранник знаменитости — бизнесмен Олег Ледвич, который перерезал пуповину. Имя малышки родители пока не раскрыли.

Для звезды это уже второй ребенок. Первенец Иды — Леон старше новорожденной сестры на пять лет. Он появился на свет в браке телеведущей с блогером Аланом Басиевым. Они поженились в 2018 году, стали родителями в феврале 2020-го, а в декабре уже развелись.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в квартире Галич произошел потоп.

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