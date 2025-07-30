В России запретили продавать китайские грузовики четырех марок

Росстандарт запретил продажу грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak в России

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Речь идет о Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak.

Росстандарт запретил ввоз и продажу на территории России девяти моделей грузовиков китайских марок Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причинами запрета стали выявленные в результате внеплановых проверок серьезные нарушения обязательных требований по безопасности. Среди недостатков отмечены неэффективность тормозной системы, превышение допустимого уровня шума, ошибки в идентификации органов управления и отсутствие устройств экстренного вызова службы спасения.

Кроме того, были обнаружены проблемы с креплением ремней безопасности, установкой сидений и подголовников, электромагнитной совместимостью и защитой от несанкционированного использования.

Росстандарт выдал официальным представительствам китайских производителей предписания разработать программы по устранению всех выявленных нарушений, включая отзыв уже проданных грузовиков. Продажа и выпуск новых автомобилей под запретом до полного устранения недостатков. Дилеры обязаны оповестить владельцев машин о возможности бесплатного ремонта.

Среди запрещенных моделей — Dongfeng DFH4180 и DFH5200B, Foton BJ4189 и H5, Faw CA4250, CA4180 и JH6-B 8X4, а также Sitrak ZZHS и шасси Foton M4L.

Подобные меры по контролю безопасности — часть более широкой тенденции усиления требований к импортной технике в России. Наряду с локализацией производства, например, компания Shacman готовит проект сборки тяжелой техники на российской территории, что может изменить рынок в ближайшие годы.

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