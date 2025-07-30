Фото: www.globallookpress.com/Robert Haasmann

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Глава крымского парламента ответил на идею американского офицера о покупке Командорских островов.

Глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что США могли бы продать России штат Аляска по рыночной стоимости, что помогло бы американцам немного уменьшить свой государственный долг. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что Аляска была открыта, исследована и освоена русскими путешественниками, и когда-то была продана США за заниженную цену. По его словам, сейчас Россия могла бы выкупить эту территорию по справедливой стоимости. Глава крымского парламента также отметил, что в отличие от Аляски, у США нет исторической связи с Командорскими островами.

Инициатива Константинова стала ответом на предложение американского подполковника Джеффри Фрица, который предложил США рассмотреть возможность покупки у России Командорских островов за 15 миллиардов долларов для контроля за китайскими подводными лодками.

Предложение Константинова является не только политическим ответом, но и напоминает о важности исторической справедливости и территориальной целостности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала такую идею, подчеркнув, что продажа родины считается в России одним из самых тяжких преступлений. Она также посоветовала американскому офицеру использовать предложенные им суммы для погашения государственного долга США.

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