Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Венгерский премьер подчеркнул — последние решения загнали Евросоюз в безвыходное положение.

Брюссель вместо развития собственной экономики финансирует подготовку к войне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что последние решения загнали Евросоюз в безвыходное положение.

Около четверти бюджета руководство ЕС потратит на военные нужды Киева. Но, по мнению Орбана, украинский конфликт таким образом не решить.

«Если мы хотим перемирия или даже мирных переговоров, два крупных игрока, два больших парня, должны вести переговоры лично. Это не война между Украиной и Россией. Это война между Западом и Россией», — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По оценке венгерского премьера, Зеленский совершил много ошибок и не способен объединить страну в безнадежном противостоянии. О бедственном положении главы киевского режима говорят и в Германии.

Немецкий политик Гуннар Линдеманн в комментарии «Известиям» заявил, что доверие западных покровителей — подорвано. После попытки ограничить полномочия антикоррупционных органов, Евросоюз угрожает прекратить финансирование режима Зеленского.

А без Западных денег Украине не выжить. При этом, по словам эксперта, прекращать военную помощь — Европе совсем не выгодно. Немецкие оборонные компании, такие как Rheinmetall получают от правительства огромные контракты и зарабатывают на конфликте.

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