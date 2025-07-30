Мощное землетрясение на Камчатке: что известно к этому часу

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Лакомов; 5-tv.ru

Это самое сильное землетрясение на Камчатке с середины прошлого века. Сейсмический удар обрушился внезапно, люди в спешке покидали здания.

Причины землетрясения кроются на дне Тихого океана — в тектоническом разломе, который тянется на сотни километров. И ближе всех к этому месту находится именно Камчатка. В регионе сейчас работает корреспондент «Известий» Катерина Зенина.

Мощные подземные толчки магнитудой почти девять и цунами до нескольких метров в высоту. Это самое сильное землетрясение на Камчатке с середины прошлого века. Сейсмический удар обрушился внезапно, люди в спешке покидали здания.

В аэропорту Петропавловска-Камчатского с потолка падали части обшивки. Люди старались увернуться от обломков, но это удалось не всем. Одна женщина пострадала. Ей была экстренно оказана медицинская помощь. Аэропорт решили не закрывать — лишь задержали несколько рейсов. Но так было не везде.

В Сахалинской области резко поднявшаяся волна затопила порт Северо-Курильска. Под водой оказались и здания местного рыбзавода. Никто из сотрудников не пострадал, но предприятию нанесен большой ущерб. Подсчитать убытки будет возможно только, когда уйдет вода.

«На заводе никого нет, он пустой абсолютно. Все люди были эвакуированы по звонку от администрации города», — сообщил Антон Ковалев, гендиректор рыбопромышленного предприятия «Алаид».

Пострадал и сам Северо-Курильск, на который пришлось три волны цунами.

«По городу серьезных разрушений нет. Есть локальные разрушения в части печных стояков. Очень много разбито по квартирам мебели, посуды и всего остального», — рассказал мэр Северо-Курильска Александр Овсянников.

Из-за повторной угрозы цунами прибрежная зона остается наиболее опасной. Власти призывают всех жителей уехать как можно дальше от берега.

«На мысе наблюдения ОГМС на Водопадном была волна цунами ориентировочно 3-4 метра. Поэтому повторяю, когда объявляется тревога цунами, нужно всем отходить от водных объектов. Повторю еще раз, всем отойти от берега. Это не шутки. Это боевая тревога цунами», — подчеркнул министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Повреждения получили не только жилые дома. Вот так после толчков выглядит поликлиника в Петропавловске-Камчатском. А в краевой больнице, когда началось землетрясение, пациенты были в палатах.

«Серьезных повреждений нет. Да, есть косметические дефекты. Пока наиболее пострадавшим объектом является детская поликлиника № 1», — сказал министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

Испытание землетрясением не прошел один из детских садов Петропавловска-Камчатского 1981 года постройки: его стена обрушилась. На момент происшествия детей там не было, садик был закрыт на текущий ремонт. Теперь предстоит с 1 августа перераспределить воспитанников, а также решить дальнейшую судьбу этого здания. 30 июля с 13:00 на Камчатке был объявлен нерабочий день.

Зафиксировано уже более 50 афтершоков. Из-за объявленной эвакуации на дорогах образовались пробки. Туристы спешно покидают отели и базы отдыха.

Даже в тех районах Камчатки, которые находятся максимально далеко от эпицентра землетрясения, в квартирах падает мебель, а в магазинах и торговых центрах разлетается товар с полок. На видео сняли даже несколько мистическое явление — экстренно закрытый храм качает так, что звучат колокола.

Из районов, затопленных первой волной цунами, вода постепенно отходит. Но это только кажется хорошей новостью. Впереди ожидаются новые, более мощные волны.

Все резервы коммунальных служб Камчатки сейчас направлены на то, чтобы устранить повреждения в жилых домах и социальных объектах. Из-за угрозы, что цунами повторится, находиться в прибрежной зоне будет опасно не менее месяца.

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