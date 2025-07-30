Волна за волной: угроза цунами объявлена во всех странах Тихоокеанского региона
Угроза цунами объявлена во всех странах Тихоокеанского региона
Фото, видео: 5-tv.ru
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Последствия землетрясения на Камчатке затронули почти половину земного шара.
Угроза цунами объявлена во всех странах Тихоокеанского региона. Побережье Дальнего Востока накрыли четырехметровые волны. Добрались они до соседних стран. Так, в Японии на берег выбросило несколько китов.
На кадрах видно, как крупнейшие в мире млекопитающие беспомощно бьются на песке. Атомная станция «Фукусима» перешла на особый режим работы. Часть сотрудников эвакуировали.
Людей из прибрежных районов вывозят в безопасные места. На острове Хоккайдо воют сирены в ожидании новых ударов цунами.
Землетрясение затронуло почти половину земного шара. Разрушительные волны угрожают Индонезии и Филиппинам. Цунами ждут в американской Калифорнии, а также на Аляске.
Береговая охрана приказала судам покинуть прибрежную зону на Гавайях. Отдыхающие спешно покидают пляжи. В усиленном режиме работают экстренные службы в Эквадоре, Перу, Чили и Мексике. Туда также могут добраться волны-цунами.
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