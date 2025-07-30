Волна цунами смыла лагерь Русского географического общества на Курилах

Фото: © РИА Новости/Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН

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Все 30 человек были заблаговременно эвакуированы на возвышенность.

Лагерь Русского географического общества (РГО), расположенный на восточном побережье Курильских островов в Сахалинской области, был смыт в результате цунами. Об этом сообщил представитель правительства региона во время оперативного совещания с губернатором.

По его словам, трагедии удалось избежать благодаря своевременной эвакуации — все 30 человек, находившиеся в лагере, были подняты на возвышенность до прихода волны.

«Людей в лагере РГО своевременно подняли на возвышенность, 30 человек. Лагерь смыло, он у них стоял на побережье.… Все люди живы-здоровы, за ними вышла вахтовка для того, чтобы их разместить в лагере», — заявила представитель правительства на видео, размещенном в официальном Telegram-канале губернатора Сахалинской области.

Сегодня на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой от 7,7 до 7,9. На побережье Авачинского залива объявили угрозу цунами из-за сильного толчка. В Петропавловске-Камчатском из-за сейсмособытия рухнула стена детского сада. В Северо-Курильском районе Сахалина после землетрясения волна цунами частично затопила порт и рыбопромышленное предприятие, там ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об угрозе цунами своих жителей предупредили также власти Японии, Аляски и Гавайских островов.

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