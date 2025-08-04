🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 4 августа. Это день, когда перемены особенно желанны — и возможны. Все, что давно «висело в воздухе», может сдвинуться с мертвой точки. Главное — не бояться шагнуть навстречу новому.

♈️Овны

Появятся новые возможности, но для их реализации придется быстро реагировать.

Космический совет: не бойтесь выйти из зоны комфорта.

♉ Тельцы

День располагает к спокойной, рутинной работе. Это может показаться скучным, но принесет хорошие плоды.

Космический совет: надежность важнее креативности.

♊ Близнецы



Общение будет активным, но не все будет полезным. Отфильтровывайте лишнее.

Космический совет: берегите время — не тратьте его на разговоры ни о чем.

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♋ Раки

Старые связи напомнят о себе. Это может быть полезным — или вызывать ностальгию.

Космический совет: не возвращайтесь в прошлое без причины.

♌ Львы

Вы можете столкнуться с сопротивлением, особенно если двигаетесь слишком напористо.

Космический совет: действуйте через вдохновение, а не давление.

♍ Девы

Будет много дел, и все срочно. Но вы знаете, как справляться с перегрузкой.

Космический совет: даже железные системы требуют перезагрузки.

♎ Весы

Возможно, вам предложат что-то новое. Прежде чем отказаться — подумайте, а не этого ли вы давно ждали?

Космический совет: примите вызов, даже если не уверены сразу.

♏ Скорпионы

Вас ждет важный разговор или решение. Лучше действовать без давления, но точно.

Космический совет: не устраивайте допрос — задавайте вопросы с доверием.

♐ Стрельцы

День подходит для начала нового проекта или направления. Главное — не распыляться.

Космический совет: выберите один фокус.

♑ Козероги

Ваши усилия наконец-то начинают приносить плоды. Пусть не все видно сразу — прогресс есть.

Космический совет: отмечайте даже маленькие победы.

♒ Водолеи

Случайная идея может оказаться началом чего-то большого. Не обесценивайте то, что кажется странным.

Космический совет: если мысль не дает покоя — запишите ее.

♓ Рыбы

Ваше состояние будет зависеть от окружения. Выбирайте, с кем быть рядом.

Космический совет: оградите себя от тех, кто тянет вниз.