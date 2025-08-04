🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 4 августа. Это день, когда перемены особенно желанны — и возможны. Все, что давно «висело в воздухе», может сдвинуться с мертвой точки. Главное — не бояться шагнуть навстречу новому.
♈️Овны
Появятся новые возможности, но для их реализации придется быстро реагировать.
Космический совет: не бойтесь выйти из зоны комфорта.
♉ Тельцы
День располагает к спокойной, рутинной работе. Это может показаться скучным, но принесет хорошие плоды.
Космический совет: надежность важнее креативности.
♊ Близнецы
Общение будет активным, но не все будет полезным. Отфильтровывайте лишнее.
Космический совет: берегите время — не тратьте его на разговоры ни о чем.
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♋ Раки
Старые связи напомнят о себе. Это может быть полезным — или вызывать ностальгию.
Космический совет: не возвращайтесь в прошлое без причины.
♌ Львы
Вы можете столкнуться с сопротивлением, особенно если двигаетесь слишком напористо.
Космический совет: действуйте через вдохновение, а не давление.
♍ Девы
Будет много дел, и все срочно. Но вы знаете, как справляться с перегрузкой.
Космический совет: даже железные системы требуют перезагрузки.
♎ Весы
Возможно, вам предложат что-то новое. Прежде чем отказаться — подумайте, а не этого ли вы давно ждали?
Космический совет: примите вызов, даже если не уверены сразу.
♏ Скорпионы
Вас ждет важный разговор или решение. Лучше действовать без давления, но точно.
Космический совет: не устраивайте допрос — задавайте вопросы с доверием.
♐ Стрельцы
День подходит для начала нового проекта или направления. Главное — не распыляться.
Космический совет: выберите один фокус.
♑ Козероги
Ваши усилия наконец-то начинают приносить плоды. Пусть не все видно сразу — прогресс есть.
Космический совет: отмечайте даже маленькие победы.
♒ Водолеи
Случайная идея может оказаться началом чего-то большого. Не обесценивайте то, что кажется странным.
Космический совет: если мысль не дает покоя — запишите ее.
♓ Рыбы
Ваше состояние будет зависеть от окружения. Выбирайте, с кем быть рядом.
Космический совет: оградите себя от тех, кто тянет вниз.