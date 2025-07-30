Землетрясение на Камчатке стало самым мощным за 73 года

Фото: Александр Петров/ТАСС

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Подземные толчки достигали магнитуды 8,7.

Землетрясение, произошедшее ночью 30 июля на Камчатке, признано самым сильным за последние 73 года. Об этом заявили в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Согласно оценкам специалистов, магнитуда сейсмособытия достигает 8,7. В сообщении отмечается, что очаг землетрясения примыкает к зонам предыдущих толчков, зафиксированных 20 июля 2025 года и 17 августа 2024 года, а разрыв распространился более чем на 200 километров в юго-западном направлении вдоль глубоководного желоба.

После удара стихии была объявлена угроза цунами. Опасную волну уже зафиксировали на побережье Камчатки, в том числе в Северо-Курильске.

Как уточнили ученые, в регионе наблюдается активный афтершоковый процесс, и ощутимые толчки могут продолжаться в течение месяца. Жителям рекомендуется воздержаться от посещения побережья Авачинского залива, включая Халактырский пляж, бухту Англичанку и другие прибрежные зоны.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры разрушений после землетрясения на Камчатке.

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