Ушел под воду целый завод: последствия землетрясения на Камчатке

Завод ушел под воду после землетрясения на Камчатке

Фото, видео: Михаил Синицын/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В течение дня на всей территории полуострова ожидаются афтершоки.

Серия мощных землетрясений обрушилась на Камчатку. Первые толчки магнитудой почти 9,0 ощутили этим утром. Многие жители Петропавловска выбежали из квартир. В домах дрожали стены, падали шкафы. Из-за подземных толчков обрушилось здание детского сада. Повреждены кафе, магазины, с полок падали товары и продукты.

Сильные толчки и в Северо-Курильске, там из-за угрозы цунами эвакуировали сотни людей. И сделали это очень вовремя — волна высотой до четырех метров накрыла побережье. Под воду ушел целый завод.

По сообщениям сейсмологов, эпицентр находится в акватории Тихого океана на глубине 17 километров. В 160 километрах от побережья. В течение дня на всей территории полуострова ожидаются афтершоки.

Оперативные группы МЧС обследуют жилые и административные здания, фиксируют повреждения. Вернуться в дома людям пока не разрешают. Удар стихии готовится принять на себя Япония, там объявили угрозу землетрясений, ждут прихода цунами. В прибрежных районах временно не ходят поезда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.