«Сильнейшее с 1952 года»: что известно о землетрясении на Камчатке

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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После случившегося на Гавайях, Аляске и в Японии объявлена угроза цунами.

Ночью на побережье Авачинского залива в Камчатском крае была объявлена «безусловная тревога» и угроза цунами. Соответствующее заявление в Telegram-канале опубликовал региональный филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (КФ ФИЦ ЕГС РАН). Поводом для опасений стали подземные толчки, зафиксированные в районе Тихого океана. Позже в главном краевом управлении МЧС озвучили магнитуду сейсмособытия — 7,0.

В ведомстве сообщили, что эпицентр находился в точке с координатами 52,4° северной широты и 160,52° восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров. Жителей Камчатки предупреждали о риске цунами также 20 июля, тогда власти тоже упоминали землетрясение в акватории Тихого океана магнитудой 7,4, но через несколько часов специалисты дали отбой.

Землетрясение на Камчатке отозвалось на Гавайях и Аляске

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале назвал произошедшее землетрясение серьезным испытанием «для всех» и сильнейшим за последние десятилетия. По его данным, сила толчков оценивалась в диапазоне от 7,7 до 7,9. В МЧС заявляли, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались колебания магнитудой до 8,0.

Глава региона призывал сограждан удалиться от береговой линии в цунами-опасных районах, в первую очередь называл Халактырский пляж. Экстренные службы начали проверку зданий социальных учреждений и домов. В случае обнаружения опасных повреждений Солодов обещал направить жителей в места временного размещения.

После этого, по данным телеканала FOX News, власти США объявили угрозу цунами в штате Аляска и установили наблюдение за всей территорией Гавайских островов. Кроме того, разгула водной стихии ожидали в Японии, местное метеорологическое управление в социальной сети Х предупреждало население об опасности.

Разрушения после мощного землетрясения на Камчатке

В Северо-Курильске, по информации в Telegram-канале губернатора Валерия Лимаренко, началась массовая эвакуация, связанная с землетрясением на территории Сахалинской области. По его словам, магнитуда подземных толчков составила 7,9, была объявлена угроза цунами. Меры безопасности были предприняты незамедлительно, людей перемещали из потенциально опасных зон, мобилизовались все экстренные службы, однако данных о серьезных разрушениях и пострадавших не поступало.

Тем временем в Петропавловске-Камчатском в результате сейсмособытия произошло обрушение стены в здании детского сада № 15. Об этом сообщил губернатор Солодов. Затем стало известно, что на мысе наблюдения метеостанции «Водопадная» в Елизовском районе Камчатки поднялась волна цунами высотой от трех до четырех метров. Об этом в соцсетях сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Он напомнил согражданам о необходимости держаться как можно дальше от побережий и любых водоемов, следовать указаниям спасателей и прослушивать оповещения по громкой связи.

Последние данные от главы Камчатского края о землетрясении

В Telegram-канале Солодов подвел предварительные итоги. Он подчеркнул, что землетрясение в регионе стало сильнейшим с 1952 года. Магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. Губернатор назвал произошедшее «выдающимся событием». Разрыв распространился не менее чем на 200 километров в юго-западном направлении. Солодов назвал случившееся классическим субдукционным землетрясением, подчеркнув, что «сюрпризов» не ожидается.

«Интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском, по предварительным оценкам, составила не менее VI баллов, что сильнее, чем наблюдалось 20 июля, но слабее, чем можно было бы ожидать для такого события… Своевременно объявлена тревога цунами, и опасное сильное цунами наблюдалось на побережье Камчатки в Северо-Курильске», — написал Солодов.

Кроме того, предупредил он, развивается сильный афтершоковый процесс, который «отлично ощущается» в столице региона. Сильные афтершоки магнитудой до 7,5 будут продолжаться еще не менее месяца. Они способны вызвать колебания интенсивностью V–VI баллов в Петропавловске-Камчатском и опасные цунами. Солодов предостерег граждан от прогулок по побережью Авачинского залива, особенно таких любимых мест, как Халактырский пляж, бухта Англичанка, озеро Приливное и так далее.

«Ситуация находится под контролем, все оперативные службы КФ ФИЦ ЕГС РАН работают в режиме ЧС. О малейших изменениях в ситуации мы будем докладывать по установленным регламентам правительству Камчатского края и ГУ МЧС по Камчатскому краю», — заключил губернатор.

Ранее 5-tv.ru публиковал сюжет о последствиях серии землетрясений на Камчатке.

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