Хотела справедливости, а получила штраф: жительница Кубани пожаловалась на депутата

Фото, видео: 5-tv.ru

Она зафиксировала нарушение правил дорожного движения, но проиграла в суде.

250 тысяч рублей должна выплатить жительница Краснодарского края за то, что попыталась наказать нарушителя правил дорожного движения. Наглый водитель пересек сплошную и выехал на встречную полосу, чтобы не стоять в очереди на железнодорожном переезде. Нарушение — очевидное. Тем более, все зафиксировал видеорегистратор.

Но эти кадры странным образом оказались неубедительными в ГАИ и даже в суде. Почему владельцу дорогого внедорожника удалось уйти от ответственности — разбирался корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Большой японский внедорожник совершает смертельно опасный маневр на железнодорожном переезде. Все стоят ждут сигнала, но водителю этой машины надо вырваться вперед. Через сплошную, огибая заграждение переезда, и все это на виду у сотрудников ДПС.

«С моего регистратора хорошо видно, что „патрулька“ ДПС сначала пропустила машину депутата, а следом поехала. То есть они смотрели на переезд, чтобы совершить маневр. И они не могли просто априори не видеть», — говорит жительница станицы Полтавской Наталья Гаряева.

Станица, в которой живет Гаряева, очень маленькая. Здесь все знают друг друга. Номер машины был известен. Она принадлежала предпринимателю и депутату местного совета. Гаряева написала жалобу в администрацию района с требованием наказать нарушителя.

«Я написала главе района. Мое письмо было излишне эмоциональным. Я написала, что ваш друг, Роман Иванович Ковалев, позволяет себе вот так нагло вести себя. Кроме этого, его не останавливают машины, возможно, он такой дерзкий маневр совершил, потому что был пьян», — считает Наталья Гаряева.

Но письмо не оценили. Отослали непосредственно депутату и посоветовали обратиться в суд. За возмещением морального вреда. И депутат Роман Ковалев суд выиграл. Суд решил, что все претензии Гаряевой к Ковалеву ложь. За рулем внедорожника сидел кто-то другой.

«Решением суда была взыскана с Гаряевой сумма 200 тысяч рублей, сумма компенсации морального вреда. А также 50 тысяч рублей за юридические услуги. Во всех судебных актах не отрицается факт того, что правила действительно были нарушены этим автомобилем», — заявил юрист Денис Приймак.

Протокол есть, виновник другой. Хотя Гаряева говорит, что она обогнала машину и точно видела — за рулем сидел точно Ковалев. Но что написано на бумаге, уже не вырубить топором. Юристы говорят, что при подаче таких жалоб нужно быть максимально осторожным.

«Не упоминать конкретных лиц, которых она не видела, не фиксировала. А упоминать только те факты, которых она была свидетелем. Автомобиль такой-то, с госномером таким-то пересек сплошную полосу на таком-то участке дороги, который принадлежит на праве собственности такому-то лицу», — пояснил юрист Михаил Захаров.

Депутат Ковалев о подробностях своей победы над женщиной, которая любит ездить по правилам, не распространяется. Вот как ответил нам по телефону.

«Давайте, занимайтесь своими делами», — сказал Роман Ковалев.

Кстати, и в ГИБДД не наказали сотрудников, которые якобы не заметили нарушение.

«Я была на приеме у заместителя начальника ГИБДД края, показывала ему лично, что „патрулька“ не могла не заметить эту машину. Он со мной соглашался. Он был шокирован, что такая сумма с меня взыскана. Но когда он уехал, потом опять пришел ответ, что никаких нарушений не выявлено», — сообщила Наталья Гаряева.

Теперь Гаряевой, вероятно, придется расстаться со своим собственным автомобилем, так как денег оплачивать моральный вред у нее нет. А белый внедорожник вполне может повторить свой маневр. Ведь никто из соседей по станице больше не рискнет жаловаться.

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