Ювелирная точность: в Ленобласти проводят микрооперации на глазах по ОМС

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пациентам спасают зрение, делая миллиметровые надрезы.

Ленинградская область стала одним из лидеров в России по снижению уровня смертности. По данным врачей, за последние десять лет число инфарктов и инсультов в регионе уменьшилось на 60%. На четверть реже у жителей стали выявлять онкологические заболевания. Все это связывают с улучшением качества диагностики и лечения.

Теперь по полису обязательного медицинского страхования пациенты могут получить широкий перечень высокотехнологичной помощи. Например, ювелирные операции на глазах. Все увидела корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Здесь счет идет на доли миллиметров и минуты, а на кону — зрение пациента. Его спасают после отслойки сетчатки. Первый этап — с удалением хрусталика и лазерной обработкой позади. Теперь время устанавливать имплант.

Это искусственный хрусталик из гибкого полимерного материала с оптическими свойствами. Его имплантируют пациенту через двухмиллиметровый разрез в области роговицы глаза. В свернутом виде, а расправится он уже внутри.

Инжекторная система сжимает имплант в шесть раз! Раньше подобная операция требовала разреза не меньше 12 миллиметров. И такая микроинвазивная хирургия в клинике «Белоостров» уже считается рядовой. А вот Владимиру Дюпину здесь провели действительно уникальную операцию. Сложно поверить, что один его глаз — не настоящий.

«Я приехал сюда с тем, чтобы мне удалили глаз. У меня такие боли были, что мне хотелось вырвать глаз и выкинуть, как говорится, его. Я просто могу только сказать спасибо, что мне сделали операцию эту», — говорит пациент клиники высоких технологий «Белоостров» Владимир Дюпин.

Глаз мужчина повредил еще в детстве. Из-за сильной боли врачи могли его просто удалить, но решили соединить родными мышцами современный протез.

«Благодаря программе ОМС мы выполняем практически все виды операций — от простых рутинных… По замене хрусталика, по глаукоме. Мы можем позволить себе реконструктивную хирургию, которая возможна в единичных учреждениях страны», — говорит заведующий офтальмологическим отделением клиники высоких технологий «Белоостров» Алексей Анисимов.

Первый в стране «медицинский город» — клиника «Белоостров» — присоединилась к программе ОМС еще в прошлом году. И значительно расширила спектр бесплатных услуг для жителей региона.

«Сегодня высокотехнологичная помощь — это бесплатная помощь всем гражданам, которым это необходимо, и она оказывается в рамках обязательного медицинского страхования. В 2025 году выделено более двух миллиардов 600 миллионов рублей», — говорит председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

Акцент — на высокие технологии, телемедицину и фельдшерско-акушерские пункты. В прошлом году их построено 11, плюс две амбулатории, в этом планируют запустить еще десять. Отдельное внимание — самым сложным и жизненно необходимым операциям.

«Мы делаем пересадку печени, пересадку почек, мы делаем очень серьезные операции на сердце, в этом году мы впервые приступим к пересадке сердца. Для нас было очень важно борьба именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, почти треть смертельных случаев — это сердечные осложнения», — говорит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По ОМС жители могут не только лечиться, но и восстанавливаться — после заболеваний, травм, ранений. В одном из крупнейших в стране реабилитационных центров — в городе Коммунар.

Умные тренажеры, экзоскелеты, динамические платформы будто творят чудеса. Раненому бойцу Андрею Кудрявцеву прогнозировали два, а то и три года восстановления. Но спустя несколько месяцев он уже заново научился писать.

«Лучевой нерв перебит, осколочное ранение было на СВО, и вот теперь пытаемся его восстановить, разрабатываем кисть, чтобы она более ли менее работала», — говорит пациент Ленинградского областного центра медицинской реабилитации Андрей Кудрявцев.

Секрет успеха — признаются реабилитологи — в так называемом мультидисциплинарном подходе. С каждым пациентом здесь работает не один врач, а команда.

«У нас 14 команд. Каждую команду возглавляет врач физической реабилитационной медицины, в каждую команду входит психолог, почти в каждую команду входит логопед», — говорит директор Ленинградского областного центра медицинской реабилитации Анна Соколова.

В 2025 году только в центре медицинской реабилитации запланированы 1700 госпитализаций по ОМС. Всего же бесплатную высокотехнологическую помощь в учреждениях Ленинградской области смогут получить больше 13 тысяч пациентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX