Трамп теряет поддержку: рейтинг одобрения президента США упал до рекордных 40%

Фото, видео: Reuters/Umit Bektas; 5-tv.ru

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Все меньше американцев ободряют действия главы Белого дома.

Рейтинг президента США Дональда Трампа падает до рекордно низкого уровня. Опрос агентства Reuters показывает, что действия главы Белого дома одобряют менее половины американцев.

Они обеспокоены его скандальными заявлениями по международным вопросам и в сфере экономики. Так, последние ультимативные заявления главы Белого дома в адрес России спровоцировали рост мировых цен на нефть.

Стоимость бочки марки Brent поднялась выше 73 долларов.

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