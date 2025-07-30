ООН обсуждает, Газа голодает: почему Европа только сейчас заговорила о признании Палестины

Фото, видео: Reuters/Dawoud Abu Alkas; 5-tv.ru

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Анклаву ежедневно нужны до 600 грузовиков с продовольствием.

Происходящее в анклаве называют геноцидом, а имя виновника всех событий все реже обходят стороной. Десятки жителей анклава, в том числе дети, умирают без воды и еды. За последние полгода по приказу Нетаньяху в сектор Газа пропустили около сотни машин с гуманитарной помощью.

Однако даже по скромным подсчетам требуется до 600 грузовиков ежедневно. Подробнее о ситуации в регионе и безуспешных попытках политического решения кризиса рассказывает корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Миссия ООН сообщила: в секторе Газа начался массовый голод, умирают дети в возрасте до пяти лет, в больницах с тяжелым недоеданием — более 20 тысяч маленьких пациентов.

Агентство по делам палестинских беженцев подсчитало: чтобы спасти от голодной смерти два миллиона сто тысяч палестинцев, анклаву ежедневно нужны до 600 грузовиков с продовольствием. Но за семь месяцев Израиль пропустил чуть более ста машин.

«Эта банка хумуса, что мне с ней делать? Открыть ее и дать детям в таком виде? Это вредно для здоровья. Хватит унижений, верните прежний способ распределения помощи, чтобы мы принимали ее достойно, чтобы люди не дрались друг с другом на ножах. Я говорю от себя и от имени всего сектора Газа», — рассказывает жительница Газы Амаль Абу Асси.

Впервые две ведущие израильские правозащитные группы обвинили еврейское государство в геноциде в Газе. Вот ответ премьера Нетаньяху.

«В Газе нет голода, нет политики голода, и я заверяю вас, что мы намерены достичь наших военных целей», — сказал Нетаньяху.

На этом фоне в ООН вдруг срочно собрали трехдневную конференцию по Палестине. Но главная тема — почему-то не борьба с голодом, а реализация концепции двух государств — Израиля и независимой Палестины.

«Именно в силу мрачных реалий мы должны сделать еще больше для реализации концепции двух государств. Эта конференция — редкая и незаменимая возможность. Мы должны гарантировать, что она не станет очередным упражнением в благонамеренной риторике», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Но именно риторики и самопиара на конференции — хоть отбавляй. Россия десятилетиями призывает реализовать резолюцию Совбеза ООН 1947 года — о двух независимых государствах — Израиле и Палестине. И тут вдруг МИД Саудовской Аравии призвал срочно утвердить итоговый документ — с теми же формулировками. И включить в него обязательства по признанию Палестины. Таким же самопиаром занят и другой организатор конференции — Франция.

«В ответ на это важнейшее решение Франции будут приняты исторические обязательства, которые будут претворяться в жизнь, обязательства европейских стран, которые объявляют о своем решении признать Государство Палестина», — сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Ни саудитов, ни французов почему-то не смутило, что ключевые игроки на Ближнем Востоке — США и Израиль — их конференцию заранее и напрочь проигнорировали. Госдеп назвал ее «непродуктивным и несвоевременным рекламным трюком, срывающим деликатные дипломатические усилия Трампа». Израильтяне поддержали.

«Существует ли политика голода? Нет, все наоборот. Мы прилагаем колоссальные усилия, в том числе на этой неделе, открывая гуманитарные коридоры в Газу, перевозим грузы по воздуху всеми возможными способами. Кстати, вопреки лжи, распространяемой западными СМИ, мы не ограничиваем доставку помощи», — сказал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

«Мы хотим, чтобы палестинские дети были накормлены. Мы предоставили много помощи. Неделю назад — 60 миллионов долларов — на продовольствие. Надеемся, что это продовольствие дойдет до тех, кто в нем нуждается», — сказал президент США Дональд Трамп.

Трамп называет эти две десятитысячных процента от объема экономики Штатов «огромными деньгами» и ставит в пример Европе, хотя сам за год больше тратит на поля для гольфа. А Европа продолжает в своем духе: МИД Франции назвал трехдневное сотрясание воздуха «беспрецедентным и неудержимым коллективным импульсом», пообещал вместе с британцами в сентябре созвать Генассамблею ООН и признать Палестину, заодно пригрозил Израилю общеевропейскими санкциями.