В Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения обрушилась стена детсада

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Жертв удалось избежать, так как в момент ЧП в здании никого не было.

В результате мощного землетрясения, произошедшего 30 июля в Петропавловске-Камчатском, произошло обрушение стены в здании детского сада № 15. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, толчки магнитудой от 7,7 до 7,9 стали самыми сильными за последние десятилетия. Обрушение зафиксировано в момент, когда в учреждении не было ни детей, ни сотрудников. По предварительным данным, пострадавших нет.

На место происшествия уже направлены спасатели. Кроме того, по поручению губернатора в регионе началась проверка всех социальных объектов и жилых домов. В случае обнаружения трещин жители будут переселены в пункты временного размещения.

Также Солодов объявил угрозу цунами и призвал граждан, находящихся в прибрежной зоне, немедленно отойти от воды и следить за сообщениями по громкой связи. Сила возможной волны уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жителей Северо-Курильска эвакуируют после землетрясения и угрозы цунами.

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