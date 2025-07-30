Гендиректор «Роскосмоса» побывал в Космическом центре имени Джонсона в США

Фото, видео: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk; 5-tv.ru

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Дмитрий Баканов ознакомился с технологиями НАСА.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов провел первый день своего рабочего визита в США в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, он ознакомился с технологиями NASA.

Делегация из РФ посетила, в частности, Центр управления полетами (ЦУП) американского сегмента Международной космической станции (МКС). Они находятся в Хьюстоне, чтобы в экстренном случае передать управление американцам, например, если ЦУП в подмосковном Королеве по каким-то причинам не будет справляться со своими задачами.

Баканов побеседовал с сотрудниками главной оперативной группы российского сегмента станции, осмотрел лабораторию космического питания и корпус с тренажерами российского и американского сегментов МКС.

«Руководители „Роскосмоса“ встретились с российскими космонавтами, находящимися на подготовке к полетам. В настоящее время в США работают Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Петр Дубров и Анна Кикина», — говорится в официальном Telegram-канале госкорпорации.

«Роскосмос» опубликовал видеоотчет о визите Баканова в космический центр. На этих кадрах можно увидеть, что его корпуса украшены портретами представителей советской космической индустрии. В их числе основатель практической космонавтики, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев и легендарный летчик-космонавт Юрий Гагарин — первый человек, побывавший в космосе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, этот визит в США, в рамках которого ожидается встреча с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, стал первым с 2018 года.

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