Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ростове-на-Дону

Фото, видео: 5-tv.ru

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Задержан агент украинских спецслужб, готовивший покушение на офицера ВС РФ.

В Ростове-на-Дону предотвращен теракт. Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который готовил покушение на офицера российской армии.

Иностранец, завербованный СБУ, получил от куратора взрывчатку в Петербурге и провез ее через полстраны, чтобы подорвать военного. Однако задание он, естественно, провалил.

Силовики изъяли у задержанного самодельную бомбу мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте и телефон, где хранится переписка с кураторами.

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