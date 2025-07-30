Охота на FPV-дроны: как ВС РФ устраивают засады на беспилотники боевиков ВСУ
ВС РФ устраивают засады на беспилотники боевиков ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Вражеский БПЛА на оптоволокне сразу потерял управление после разрыва контакта.
А следующие кадры, это эпизод охоты уже наших бойцов на вражеские FPV-дроны с управлением на оптоволокне. Для них устраивают настоящие засады.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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