Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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По мнению звезды «Универа», для России единственный способ ликвидировать это рынок подпольной трансплантологии — победить в СВО.

Украина является мировым лидером на рынке черной трансплантологии, и единственный способ остановить эту мясорубку — завершить специальную военную операцию (СВО) победой России. Такое мнение в интервью корреспонденту 5-tv.ru высказал актер и предприниматель Алексей Гаврилов, наиболее известный широкому зрителю по сериалу «Универ».

Кроме того, артист не сомневается, что киевский режим пользуется ситуацией вооруженного конфликта не только для решения политических задач и обогащения за счет стран-партнеров.

«Сейчас самая главная страна в мире по торговле органами — это Украина. Это Украина, которая торгует органами и делает это не стесняясь. Мы можем победить в СВО и воспрепятствовать этому», — заключил он.

Ранее в интервью 5-tv.ru Алексей Гаврилов объяснил, почему не набивается в друзья режиссерам. Оказывается, все, чем сейчас занимается артист, а он успешен и как продюсер, и как предприниматель — это часть большого плана, придуманного еще в юности.

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